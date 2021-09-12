Kayserispor üst üste ikinci kez kazandı
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ikinci galibiyetini aldı.
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ikinci galibiyetini aldı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 4.haftasını 3 puanla kapattı. Sarı Kırmızılılar sahasında Kasımpaşa'yı Bernard Mensah ve Miguel Filipe Cardoso'nun golleri ile mağlup etmeyi başardı.
Yukatel Kayserispor bu sezon geride kalan 4 haftada üst üste 2. maçını kazandı. Ligin üçüncü haftasında deplasmanda Başakşehir'i mağlup eden Kayserispor önümüzdeki hafta deplasmanda Hatay'a konuk olacak. - KAYSERİ
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