Kayserispor ürünlerinde "Babalar Günü"ne özel indirim
Hes Kablo Kayserispor, lisanslı ürünlerinde Babalar Günü'ne özel kampanya düzenledi.
07.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:59
Hes Kablo Kayserispor, lisanslı ürünlerinde Babalar Günü'ne özel kampanya düzenledi.
Sarı-kırmızılı ekibin, "ksstore.org"ta "Bu Sevgi Bize Babadan Yadigar" sloganıyla satılan ürünlerinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.
Kampanyayı sosyal medya hesaplarından duyuran Kayserispor'un medya ekibinin hazırladığı videoda, sarı-kırmızılı tribünlerde baba ve çocukların fotoğrafları paylaşılarak hem Babalar Günü kutladı hem de kampanyanın detayları aktarıldı.
Kaynak: AA