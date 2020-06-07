Kayserispor ürünlerinde "Babalar Günü"ne özel indirim Hes Kablo Kayserispor, lisanslı ürünlerinde Babalar Günü'ne özel kampanya düzenledi.

Hes Kablo Kayserispor, lisanslı ürünlerinde Babalar Günü'ne özel kampanya düzenledi.

Sarı-kırmızılı ekibin, "ksstore.org"ta "Bu Sevgi Bize Babadan Yadigar" sloganıyla satılan ürünlerinde yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Kampanyayı sosyal medya hesaplarından duyuran Kayserispor'un medya ekibinin hazırladığı videoda, sarı-kırmızılı tribünlerde baba ve çocukların fotoğrafları paylaşılarak hem Babalar Günü kutladı hem de kampanyanın detayları aktarıldı.

Kaynak: AA