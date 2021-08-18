Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması
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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, taraftarın beklentisini bildiğini ve kısa sürede buna cevap vermek istediğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, taraftarın beklentisini bildiğini ve kısa sürede buna cevap vermek istediğini söyledi.

Kulüp tesislerindeki ilk antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, Kayserispor'u futbol olarak belli bir seviyeye çekebilmek için göreve geldiklerini söyledi.

Ligin ikinci haftasında önemli bir maça çıkacaklarını anımsatan Karaman, "Söylenecek tek şey çalışmak, çalışmak, çalışmak. Kayserispor'u futbol olarak belli bir seviyeye çekebilmek. Daha önce 3 kez birlikte çalıştığımız bir takım. Kayseri taraftarının ne beklentisi olduğunu bilen biriyim. Dolayısıyla bizim ilk hedefimiz bu beklentilere cevap vermek. Kısa zamanda da takımın genel durumunu çözmemiz gerekiyor. İki hafta sonra milli maç arası var. Milli maç arasına kadarki bu iki karşılaşmadan da maksimum puanı alıp en azından taraftarımızın yüzünü güldürmek zorundayız." dedi.

Karaman, Kayserispor'u takip ettiğini ve ligin ilk haftasındaki Altay maçını da izlediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Takımı takip ettim, Altay maçını da izledim. Ama bunun dışında takımla ilgili yorum yapmam şu an için doğru değil. Kayserispor formasını giyen her futbolcu bizim bir bireyimizdir. İyi bir analiz yapmak gerekiyor. Sezonun başındayız. Önümüzde bir süreç var. Biz de teknik ekip olarak bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Kayserispor'un küme düşme potasıyla ilgisinin olmaması gerekiyor."

Antrenman

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ikinci haftasında kendi evinde Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması
Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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Kayserispor'un yeni teknik direktörü Hikmet Karaman, takımla ilk antrenmanına çıktı Açıklaması - Haberler Spor
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