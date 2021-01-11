Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, sağlık kontrolünden geçirildi
11.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 11.01.2021 20:46
Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, sağlık kontrolünden geçirildi.
Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, sağlık kontrolünden geçirildi.
Yapılan açıklamaya göre Dan Petrescu, kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Rumen teknik adamın sağlık kontrolü, akciğer, radyolojik ve efor testleriyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil