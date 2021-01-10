Kayserispor'un yeni teknik direktörü Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'un prensipte anlaştığı Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu, Kayseri'ye geldi.

Hes Kablo Kayserispor'un prensipte anlaştığı Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu, havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Takım menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılanan teknik direktör Dan Petrescu, havalimanından çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Petrescu konuşmasında, "Çok heyecanlıyım çünkü ilk defa Türkiye'de bir kulüpte çalışıyorum. Kayserispor'u ligde tutmak için çalışmayı dört gözle bekliyorum. Son 2 haftadır başkanla iletişim içerisindeyim. Dünkü maçı izledim, sonucundan dolayı da çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN