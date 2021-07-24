Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor

Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor.

Yukatel Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor 2021-22 sezonunda giyeceği formaları Salı günü tanıtacak. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "27 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Kadir Has Tesislerimizde Başkanımız Berna Gözbaşı, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden Dr.Erhan Yoska,Kayseri Otizm Derneği Başkanı Kısmet Seken ve Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yasin Günlü'nün katılımlarıyla 2021 - 2022 sezonunda giyeceğimiz formalarımızın Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecektir" denildi. - KAYSERİ

Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te
Süper Lig'e bir yıldız daha geldi! Ahmed Musa resmen Fatih Karagümrük'te
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan İrem Derici Kadir Doğulu
Spor Can Bartu Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor'un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 16:39:46. #1.16#

title