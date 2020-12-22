Kayserispor'un VAR isyanı

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da VAR kararları isyan ettirdi.

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da VAR kararları isyan ettirdi.

Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da üzüntü ve isyan var.

Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk'ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da hakem kararlarına itiraz oluştu.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti! İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler! Kayserispor uçuruma itiliyor! VAR hata yapmayın diye var! Mahvetmeniz için değil" diyerek tepkisini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı