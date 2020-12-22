Kayserispor'un VAR isyanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor'un VAR isyanı

22.12.2020 08:52 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:57
Kayserispor'un VAR isyanı

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da VAR kararları isyan ettirdi.

Antalyaspor deplasmanında mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da VAR kararları isyan ettirdi.

Süper Lig'in 13.haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2 golle kaybeden Hes Kablo Kayserispor'da üzüntü ve isyan var.

Müsabakanın ikinci yarısında 2 gol bulan ancak hakem Ümit Öztürk'ün VAR incelemesi sonrasında golleri geçerli sayılmayan ve maçtan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor'da hakem kararlarına itiraz oluştu.

Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, maç sonrasında sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Hakem hataları sistematikleşti! İşi gollerimizin iptallerine kadar götürdüler! Kayserispor uçuruma itiliyor! VAR hata yapmayın diye var! Mahvetmeniz için değil" diyerek tepkisini dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Coşkun Sabah Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Konya İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'un VAR isyanı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 08:56:34. #1.14#
title