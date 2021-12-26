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Kayserispor'un son iç saha maçı

Kayserispor'un son iç saha maçı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezonun son iç saha maçına çıkacak.

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezonun son iç saha maçına çıkacak.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, son iç saha maçında Sivasspor ile karşılaşacak. Bu sezon oynadığı 18 maçta 5 galibiyet 6 beraberlik 7 yenilgi alan sarı kırmızılılar, Sivasspor maçını kazanıp hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor.

18 maçın 8'ini bu sezon sahasında oynayan Yukatel Kayserispor, bu maçlarda 4 galibiyet 3 beraberlik alırken 1 kez mağlup oldu. Kayserispor bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Yukatel Kayserispor ile Sivasspor arasındaki müsabaka 27 Aralık Pazartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği maç saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

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