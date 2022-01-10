SPOR Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi - Haberler
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SPOR Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldiİlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak, bu akşam Kayseri'ye geldi.

KAYSERİ (DHA) - Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,(DHA) - Yukatel Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Abdulkadir Parmak, bu akşam Kayseri'ye geldi.

Sarı kırmızılı takımın sezonun ikinci yarısı için kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, hava yolu ile Kayseri'ye geldi. Abdulkadir Parmak, havalimanı çıkışında taraftarların fotoğraf çektirme tekliflerini geri çevirmedi. Kayserispor transfer yasağını kaldırdıktan sonra Trabzonlu futbolcu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalayacak.

SPOR Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

SPOR Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

SPOR Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

SPOR Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

SPOR Kayserispor'un prensipte anlaştığı Abdulkadir Parmak kente geldi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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