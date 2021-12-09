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Kayserispor'un kupa maçı 30 Aralık'ta

Kayserispor'un kupa maçı 30 Aralık'ta
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 68 Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

AKSARAY (İHA) - Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda 68 Aksaray Belediyespor ile oynayacağı maçın günü ve saati belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakalarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanacağı tarihleri belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 68 Aksaray Belediyespor ile karşılaşacak sarı kırmızılılar, Kadir Has Stadı'ndaki bu maça 30 Aralık Perşembe oynanacak.

Kayserispor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanacak kupa maçı 15.00'te başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor'un kupa maçı 30 Aralık'ta

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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