04.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:59

Süper Lig'de 19 puana erişen Hes Kablo Kayserispor, son 10 haftada çok önemli müsabakalara çıkacak.



Sarı Kırmızılı takım, 5 iç saha 5 deplasman maçına çıkacak. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Kasımpaşa, Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile oynayacak.



3 haftalık program



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 26, 27 ve 28.hafta programını da açıkladı. Buna göre Kayserispor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçlarının tarihleri de netleşmiş oldu. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Malatyaspor ile Pazar günü, deplasmanda Fenerbahçe ile Cuma günü, sahasında Gençlerbirliği ile de Cumartesi günü oynayacak. Kayserispor'un 3 haftalık maç programı şöyle:



26.Hafta/ 15 Mart Pazar



13: 30 Kayserispor-Y.Malatyaspor



27.Hafta/ 20 Mart Cuma



20: 00 Fenerbahçe-Kayserispor



28.Hafta/ 4 Nisan Cumartesi



14: 00 Kayserispor-G.Birliği



Hes Kablo Kayserispor'un kalan maçları şunlar:



25.Hafta: Kasımpaşa (D)



26.Hafta: Y.Malatyaspor



27.Hafta: Fenerbahçe (D)



28.Hafta: Gençlerbirliği



29.Hafta: Sivasspor (D)



30.Hafta: Beşiktaş



31.Hafta: Ç.Rizespor (D)



32.Hafta: Gaziantep



33.Hafta: Başakşehir (D)



34.Hafta: Trabzonspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA