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Kayserispor'un kalan maçları

Süper Lig'de 19 puana erişen Hes Kablo Kayserispor, son 10 haftada çok önemli müsabakalara çıkacak.

04.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 17:59
Kayserispor'un kalan maçları

Süper Lig'de 19 puana erişen Kayserispor, son 10 haftada çok önemli müsabakalara çıkacak.


Sarı Kırmızılı takım, 5 iç saha 5 deplasman maçına çıkacak. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile karşılaşacak. Deplasmanda ise Kasımpaşa, , Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile oynayacak.


3 haftalık program


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 26, 27 ve 28.hafta programını da açıkladı. Buna göre Kayserispor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçlarının tarihleri de netleşmiş oldu. Hes Kablo Kayserispor, sahasında Malatyaspor ile Pazar günü, deplasmanda Fenerbahçe ile Cuma günü, sahasında Gençlerbirliği ile de Cumartesi günü oynayacak. Kayserispor'un 3 haftalık maç programı şöyle:


26.Hafta/ 15 Mart Pazar


13: 30 Kayserispor-Y.Malatyaspor


27.Hafta/ 20 Mart Cuma


20: 00 Fenerbahçe-Kayserispor


28.Hafta/ 4 Nisan Cumartesi


14: 00 Kayserispor-G.Birliği


Hes Kablo Kayserispor'un kalan maçları şunlar:


25.Hafta: Kasımpaşa (D)


26.Hafta: Y.Malatyaspor


27.Hafta: Fenerbahçe (D)


28.Hafta: Gençlerbirliği


29.Hafta: Sivasspor (D)


30.Hafta: Beşiktaş


31.Hafta: Ç.Rizespor (D)


32.Hafta: Gaziantep


33.Hafta: Başakşehir (D)


34.Hafta: Trabzonspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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