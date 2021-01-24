Kayserispor'un İstanbul yolculuğu başladı

özel açıklamalarda bulunan Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Ligde son oynadığımız Medipol Başakşehir maçı sonrası İstanbul 'a gidiyoruz. Takımımızda moraller yerinde. Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçının ardından geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir galibiyeti ile takımın güveni geldi. İnşallah Fenerbahçe maçında da takımın mücadelesini, maçı alma arzusunu göreceğiz" dedi."GELECEK DE GİDECEK DE VAR"

Transfer çalışmaları hakkında sorulan soru üzerine Mustafa Tokgöz, "Biz lisansı çıkmadan hiç bir transfer açıklamıyoruz. Çünkü son dakika pürüzler çıkabiliyor. Ama bu hafta bazı sürprizler olabilir. Yollarımızı ayırmak istediğimiz futbolculara bildirdik. Kendileri biliyor. Onlarla da hafta içi bir toplantı yapacağız. Kulüpten ayrılacak futbolcu var ama şu an isim vermek doğru değil" açıklamasında bulundu.

- Kayseri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN