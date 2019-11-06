Kayserispor'un ismi ligin ikinci yarısı için değişti

06.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:39

İlyas KAPLAN, Kayseri DHA

SÜPER Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor'un ismi ligin ikinci yarısı Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hes Kablo ismi ile değişti. Ligin ikinci yarısında Hes Kablo Kayserispor olarak ligde yoluna devam edecek Sarı Kırmızılı takım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin sarı-kırmızılı takımın yeni ismini duyurdu. İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo Kayserispor olarak anılacak. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin "Bugün Kayserispor kulübüne yeni isim ile ilgili resmi yazıyı gönderiyoruz. Kayserispor kulübü isim değişikliği konusunda gerekeni yapacaktır" dedi. Sarı-Kırmızılı takım ligin ikinci devresinden itibaren Hes Kablo Kayserispor ismini kullanacak.

Kaynak: DHA