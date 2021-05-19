Kayserispor'un iç saha karnesi

Süper Lig 2020-2021 sezonunu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, iç sahada 5 galibiyet aldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunu 41 puanla 17. sırada tamamlayan Kayserispor, iç sahada 5 galibiyet aldı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunda sahasında 20 maça çıkan Kayserispor, bunların 5'ini kazanırken 7 beraberlik 8 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 20 kez havalandıran Sarı kırmızılılar, kalesinde ise 25 gol gördü.

Kayserispor, rakiplerini Kadir Has Stadı'nda konuk ederken Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Rizespor ve Denizlispor'u yendi. Sarı Kırmızılılar, sahasında Erzurumspor, Sivasspor, Hatayspor, Konyaspor, Beşiktaş, Galatasaray, Antalyaspor ve Fenerbahçe'ye ise mağlup oldu. Kayserispor'un bu sezon sahasında oynadığı 20 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

Kayserispor-Erzurumspor 1-3

Kayserispor-Sivasspor 1-3

Kayserispor- Hatayspor 0-1

Kayserispor-Karagümrük 0-0

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 1-2

Kayserispor-Beşiktaş 0-2

Kayserispor-Yeni Malatya 1-0

Kayserispor-Başakşehir 2-0

Kayserispor-Alanyaspor 1-1

Kayserispor-Ankaragücü 0-0

Kayserispor-Rizespor 2-1

Kayserispor-Galatasaray 0-3

Kayserispor-Göztepe 1-1

Kayserispor-Antalyaspor 0-1

Kayserispor-Gençlerbirliği 2-2

Kayserispor-Denizlispor 6-3

Kayserispor-Gaziantep 0-0

Kayserispor-Fenerbahçe 1-2

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı