Kayserispor'un Hedefi Üst Sıralar

MURAT ASİL - Geçtiğimiz sezonlarda ligde kalma mücadelesi veren ve son haftalara kadar küme düşme korkusu yaşayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezona iyi bir başlangıç yaparak puan cetvelinde üst sıralardaki yerini aldı.



Sezona deplasmanda 4-1'lik Galatasaray mağlubiyetiyle başlayan sarı-kırmızılılar ligde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alarak iddiasını ortaya koydu.



Son lig karşılaşmasında da deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Kayserispor, 4 maçlık periyotta topladığı puanlarla Fenerbahçe, Bursaspor gibi ligin iddialı takımlarını geride bırakmayı başardı.



Kulüp başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ilk deplasman galibiyetini Sivasspor önünde aldıklarını ve bulundukları konumdan memnun olduklarını söyledi.



Dört maçta 7 puan topladıklarını belirten Bedir, "Bu topladığımız puan işin başında fena sayılmaz. Ligde daha 30 maç var ve köprünün altından çok sular akacaktır.

Biz lige maç maç bakıyoruz. Gerçekten zor olan Anadolu derbisi dediğimiz kardeş Sivasspor'a kazanmak için gitmiştik. Tüm planlarımız bunun üzerineydi. Attığımız taş yerini buldu, kazandık. Güzel bir oyun ve 3 puanla şehrimize döndük." dedi.



Ligde 18 takımın tamamının sayısal anlamda çok transfer yaptığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:



"Baktığımızda en az transfer yapan 10, en fazla gerçekleştiren ise 18 transfer yapmış.

Biz de 15 civarında transfer yaptık. Tabi bu oyuncuların uyum sağlaması, birbirini tanıması, top alışverişlerindeki kabiliyetlerini öğrenmeleri zaman alıyor. Hazırlık kamplarına erken başladıysak da resmi maçlar farklı bir boyutta oynanıyor. Daha önce de söylemiştim, 6. hafta itibariyle gerçek kadromuzu ve gücümüzü şekillendirmiş oluruz. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Milli maç arası da bu dediğimize destek verdi."



"Farklı şeyler düşünmeye başladık"



Trabzonspor hariç Anadolu kulüplerinin hemen tamamının sezon başlarken ligde kalmayı hedef edindiklerini dile getiren Bedir, "Biz de doğrusu lige başlarken 'bu yıl fazla sıkıntı çekmeyelim, geçtiğimiz dönemdeki problemleri yeniden yaşamayalım' diye transferler gerçekleştirmeye başladık. Transferler yapmaya başladıkça kamuoyundan aldığımız cesaret, futbolcuların geldiği zaman gösterdiği performans, hocanın göstermiş olduğu uyum, taraftar sayısındaki anormal sayıdaki artış bizi işin doğrusu birinci şıktan uzaklaştırdı." ifadelerini kullandı.



Bir çok büyük takımda olmayan geniş bir kadro kurduklarının ve oyuncu grubunun tamamının ilk 11'i zorlar kalitede olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini vurgulayan Bedir, şöyle devam etti:



"Daha ligin başındayız, ukalalık etmek istemiyorum ama oynayanlar kadar bir ekibimiz de kenarda duruyor. Dolayısıyla yarın öbür gün bu maratonda sakatlık, cezalar olduğu zaman çok fazla sıkıntı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz. Bunu bir avantaj olarak görüyoruz. Transferleri yapmadan önceki hedefimiz ligde kalmaktı ama yavaş yavaş farklı şeyler düşünmeye başladık. Farklı şeyler düşünmeye başlamamızın sebebi oyuncularımızda gördüğümüz ışık, oynadığımız futbol, şehrin bize sahip çıkması ve aldığımız skorlardır. Ama bunlarla ilgili hedefin tamamen ne olduğunu ortaya koyabilmek için ilk yarı bitirmek lazım."



"Umut'a geçtiğimiz yıl güvendik bu yıl da umudumuz oldu"



Bedir, takım kaptanı Umut Bulut'un, saha içerisinde ortaya koyduğu mücadele azmi ve kazanma hırsıyla birçok oyuncuya örnek olduğunu belirtti.



Umut'un Sivasspor ağlarını havalandırarak yaşadığı gol hasretine son verdiğini anlatan Bedir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ben doktorum. Tıbben bir yaş vardır ama her insanın yaşı biyolojik rakamda farklı farklıdır. Öyle bir insan vardır ki 25 yaşındadır ama 35 yaşındaki insanın enerjisine sahiptir. Kimi ise tam tersi. Tabi bunun, kişinin yaşantısı ve kendisine bakmasıyla ilgisi vardı. Umut'u sahada oynarken gördüğümüz zaman kimse 35 yaşında falan demez. Koşması, takımı sahiplenmesi, enerjisi, hırsı 23-24 yaşındakinden eksik değil. Çok çalışıyor. Son maçta da 38. dakikada müthiş bir gol attı. Gol sıkıntısı yaşıyordu, son vuruş sıkıntısı vardı onu da gidermiş oldu. Umut'a geçtiğimiz yıl güvendik bu yıl da umudumuz oldu. Eksikleriyle fazlalarıyla Umut bizim takım kaptanımız. İnşallah daha da iyi yerlere gelecektir."