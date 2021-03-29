Kayserispor'un Göztepe mesaisi sürüyor
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
SPOR Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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SPOR Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor, çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, şut ve çift kale maç yaptı. İdman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
- Kayseri
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN