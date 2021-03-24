Kayserispor'un Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarına devam etti.

Milli maç nedeniyle lige verilen arada antrenmanlarını sürdüren sarı kırmızılılar çalışmalarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürdü. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular kondisyon ve çift kale maç yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN