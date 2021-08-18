Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu
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Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu

Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar Rennes'e transfer oldu
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Rennes'e transfer oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar, Fransa 1. Futbol Ligi takımlarından Rennes'e transfer oldu.

Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

18 yaşında genç file bekçisi geçen sezon 28'i Süper Lig olmak üzere toplam 29 maçta kaleyi korurken 35 gole engel olamadı.

Bu karşılaşmalarda 2 bin 610 dakika süre alan Alemdar 10 maçta da kalesini gole kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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