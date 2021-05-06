Kayserispor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
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Kayserispor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında Gaziantep FK ile evinde karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.  

Kulüp tesislerinde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınma, pas ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Kayserispor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'un Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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