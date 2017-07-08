Kayserispor'un Erzurum Kampı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un, yeni sezon öncesi Erzurum'da yaptığı kamp sürüyor.



Rumen teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında futbolcular, ısınma ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda pas çalışması yaptı.



İdmanda futbolcularına minyatür sahada çift kale maç yaptıran teknik direktör Sumudica, oyuncuları sürekli uyardı.



Sumudica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın futbolcular için zor bir dönem olduğunu ve kendisinin topla daha çok antrenman yapmak istediğini söyledi.



Futbolcuları çok fazla koşturmayı sevmediğini belirten Sumudica, "İdmanları karıştırarak yapıyorum. Antrenmanları, futbolcuların fiziksel güçlerini depolama süreci olarak görüyorum. Takım içindeki atmosfer çok iyi. Ben bu gruba çok güveniyorum." diye konuştu.



Erzurum kampı 15 Temmuz'da sona erecek olan sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını 18-31 Temmuz tarihlerinde Avusturya'da sürdürecek.