Kayserispor'un Brezilyalısı Kapadokya'da stres attı

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Adryan Tavares, izin gününde eşi ile Kapadokya'da stres attıSpor Toto Süper Lig'de hiç de iyi günler geçirmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular izinli zamanında moral depolamaya çalıştı.

09.10.2019 12:45
Kayserispor'un Brezilyalısı Kapadokya'da stres attı

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Adryan Tavares, izin gününde eşi ile Kapadokya'da stres attı


Spor Toto Süper Lig'de hiç de iyi günler geçirmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor'da futbolcular izinli zamanında moral depolamaya çalıştı. Bunlardan birisi de Brezilyalı futbolcu Adryan Tavares.


Eşi Isabella Marano ile birlikte Kapadokya'ya giden Adryan, balona binip Atv turu attı.


Adryan'ın eşi İsabella Marano, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Dünyanın ortasında bir aşk. Dünyamda ışık nereye giderse gidelim. Biz hep sevgi içinde mutlu olacağız" yazdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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