Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
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Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 37'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 37'inci haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.  

Ligin 37'nci haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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