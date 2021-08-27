Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu

Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu.

Deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'un maç kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gitti. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı geçen Olivier Kemen, Mario Gavranovic ile Bernard Mensah kafileye dahil edilirken Manuel Fernandes, Zoran Kvrzic, Ali Karimi, Kevin Luckassen gibi isimler ise maç kadrosuna alınmadı. Yeni transferlerden Carlos Mane ile Mame Thiam maç kadrosuna alındı. Teknik Direktör Hikmet Karaman ile ilk deplasman maçına çıkacak olan sarı kırmızılılar, ligin ilk 2 haftasında mağlup olan rakibinden puan veya puanlar alabilmenin hesabı içerisinde.

Kayserispor'un Medipol Başakşehir karşısına Lung, Ramazan, Uğur, Dimitrios, Carole, Attamah, Mensah, Gökhan, Mane, Emrah, Thiam on biri ile çıkması bekleniyor.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'e gitti
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
Yüz yüze eğitimin ilk haftasında İstanbul'da geçerli olacak tedbirler belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Fahrettin Koca Mustafa Şentop Vladimir Putin İbrahim Aydemir
Magazin Tarkan Kemal Sunal Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Arda Güler Rıza Çalımbay Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayserispor'un Başakşehir maçı kadrosu belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 19:26:44. #1.15#

title