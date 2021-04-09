Kayserispor'un Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Kayserispor'un Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Kayserispor'un Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Hes Kablo Kayserispor, ligin 34'üncü haftasında konuk edeceği Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Hes Kablo Kayserispor, ligin 34'üncü haftasında konuk edeceği Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü. 


Kayserispor'un Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'un Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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