Kayserispor'un Antalya karnesi
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Kayserispor'un Antalya karnesi

22.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:15
Kayserispor'un Antalya karnesi

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında yine kazanamadı.

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor deplasmanında yine kazanamadı.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşan Hes Kablo Kayserispor, yine rakibini mağlup edemedi. Rakibi ile Antalya'da oynadığı 16 maçta 5 beraberlik alan sarı kırmızılı ekip 11 kez de yenildi. Kayserispor deplasmanda oynadığı 16 maçta 13 gol atarken kalesinde ise 31 gol gördü. Kayserispor'un Antalya deplasmanında oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

2020/2021 Antalyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3

1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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