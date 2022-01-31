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Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

Yukatel Kayserispor'un Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sona erdi.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor'un Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları sona erdi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un Antalya'nın belek kentinde gerçekleştirdiği kamp çalışması sona erdi. Lige verilen arada Kayseri yerine Antalya'da antrenman yapmayı tercih eden sarı kırmızılılar, 5 günlük hazırlık evresini noktaladı. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah ve Covid19 testi pozitif çıkan Majid Hosseini dışında eksik olmayan sarı kırmızılı takım, 5 günlük hazırlık sürecini tamamlayarak bugün Kayseri'ye dönecek.

Kayserispor, Cuma günü Kadir Has stadında Hatayspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına Kayseri'de devam edecek. - KAYSERİ

Kayserispor'un Antalya kampı sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kayseri, Antalya, Spor, Haber

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