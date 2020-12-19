Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibini yenerek bir ilki başarmak istiyor.

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibini yenerek bir ilki başarmak istiyor.

Antalyaspor ile Süper Lig tarihinde 31. kez karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibine karşı ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Rakibi ile Antalya'da oynadığı 15 maçta 10 kez yenilip 5 kez berabere kalan sarı kırmızılı ekip, 13 gol atarken kalesinde de 29 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, rakibi Antalyaspor ile Süper Lig'de tarihinde oynadığı 30 maçta 8 kez kazanıp 13 kez yenilirken 9 maçta da berabere kaldı. Antalyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle;

2019/2020 Kayserispor-Antalyaspor 2-2

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2018/2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2017/2018 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2015/2016 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2013/2014 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2012/2013 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2010/2011 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2009/2010 Kayserispor-Antalyaspor 1-2

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2008/2009 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2006/2007 Kayserispor-Antalyaspor 4-4

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

1997/1998 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

1995/1996 Kayserispor-Antalyaspor 4-0

1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3

1994/1995 Kayserispor-Antalyaspor 4-2

1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı