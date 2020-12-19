Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok

19.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:18
Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibini yenerek bir ilki başarmak istiyor.

Deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibini yenerek bir ilki başarmak istiyor.

Antalyaspor ile Süper Lig tarihinde 31. kez karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, rakibine karşı ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Rakibi ile Antalya'da oynadığı 15 maçta 10 kez yenilip 5 kez berabere kalan sarı kırmızılı ekip, 13 gol atarken kalesinde de 29 gol gördü. Hes Kablo Kayserispor, rakibi Antalyaspor ile Süper Lig'de tarihinde oynadığı 30 maçta 8 kez kazanıp 13 kez yenilirken 9 maçta da berabere kaldı. Antalyaspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan maçlar ve sonuçları şöyle;

2019/2020 Kayserispor-Antalyaspor 2-2

2019/2020 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2018/2019 Antalyaspor-Kayserispor 0-0

2018/2019 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2017/2018 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2017/2018 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2016/2017 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2016/2017 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2015/2016 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2015/2016 Antalyaspor-Kayserispor 1-1

2013/2014 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

2013/2014 Antalyaspor-Kayserispor 2-2

2012/2013 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2012/2013 Antalyaspor-Kayserispor 3-0

2011/2012 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Antalyaspor 0-1

2010/2011 Kayserispor-Antalyaspor 2-0

2010/2011 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2009/2010 Antalyaspor-Kayserispor 4-0

2009/2010 Kayserispor-Antalyaspor 1-2

2008/2009 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

2008/2009 Kayserispor-Antalyaspor 0-0

2006/2007 Kayserispor-Antalyaspor 4-4

2006/2007 Antalyaspor-Kayserispor 1-0

1997/1998 Antalyaspor-Kayserispor 2-1

1997/1998 Kayserispor-Antalyaspor 3-1

1995/1996 Kayserispor-Antalyaspor 4-0

1995/1996 Antalyaspor-Kayserispor 3-3

1994/1995 Kayserispor-Antalyaspor 4-2

1994/1995 Antalyaspor-Kayserispor 2-0 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Bakan Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Erol Bulut Pierre Webo Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Samsun Gaziantep Instagram Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor'un Antalya'da galibiyeti yok | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 18:31:06. #1.14#
title