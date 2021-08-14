Kayserispor'un Altay maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunun ilk haftasında Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, İzmir'e gitti. 23 kişilik futbolcu kadrosu ile deplasmana giden sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Manuel Fernandes, Ali Karimi, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, kırmızı kart cezalısı İlhan Parlak yeralmazken teknik direktör Yalçın Koşukavak bu maç kadrosuna Harrison Manzala, Yaw Ackah ve Kevin Luckassen'i de dahil etmedi.

Yukatel Kayserispor'un yeni transferleri Carlos Mane ve Mario Gavranovic maç kadrosuna dahil edildi. Sarı Kırmızılı takımın Altay maçı kadrosunda şu isimler yeraldı: Silviu Lung, Doğan Alemdar, Bilal Bayazit, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Yasir Subaşı, Lionel Carole, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, İbrahim Akdağ, Zoran Kvrzic, Emre Demir. Carlos Mane, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic, Gökhan Sazdağı, Nurettin Korkmaz ve Talha Sarıarslan. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı