Kayserispor'un Altay maçı kadrosu belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'un Altay maçı kadrosu belli oldu

Kayserispor'un Altay maçı kadrosu belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a konuk olacak Yukatel Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu.

Süper Lig 2021-2022 futbol sezonunun ilk haftasında Altay ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor, İzmir'e gitti. 23 kişilik futbolcu kadrosu ile deplasmana giden sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Manuel Fernandes, Ali Karimi, Gustavo Campanharo, Bernard Mensah, kırmızı kart cezalısı İlhan Parlak yeralmazken teknik direktör Yalçın Koşukavak bu maç kadrosuna Harrison Manzala, Yaw Ackah ve Kevin Luckassen'i de dahil etmedi.

Yukatel Kayserispor'un yeni transferleri Carlos Mane ve Mario Gavranovic maç kadrosuna dahil edildi. Sarı Kırmızılı takımın Altay maçı kadrosunda şu isimler yeraldı: Silviu Lung, Doğan Alemdar, Bilal Bayazit, Uğur Demirok, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Yasir Subaşı, Lionel Carole, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Joseph Attamah, Daniel Avramovski, İbrahim Akdağ, Zoran Kvrzic, Emre Demir. Carlos Mane, Emrah Başsan, Miguel Cardoso, Mustafa Pektemek, Mario Gavranovic, Gökhan Sazdağı, Nurettin Korkmaz ve Talha Sarıarslan. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Sergen Yalçın canlı yayında taraftara müjdeyi verdi! Yıldız golcü Batshuayi, Beşiktaş'a geliyor
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Süper Lig'de ilk düdük bu akşam Beşiktaş-Rize maçında çalacak! Görev alacak hakem ekibi belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Işın Karaca Burcu Esmersoy Mustafa Sandal
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor'un Altay maçı kadrosu belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 13:35:46. #1.15#

title