Kayserispor'un 8 kader haftası Hes Kablo Kayserispor, ligde kalan son 8 haftada kaderini belirleyecek.

Hes Kablo Kayserispor, ligde kalan son 8 haftada kaderini belirleyecek.

Süper Lig'de 26.hafta sonunda 22 puanla 18.sırada yer alan Has Kablo Kayserispor, kalan 8 haftada birbirinden önemli karşılaşmalara çıkacak. 8 maçın 4'ünü sahasında 4'ünü ise deplasmanda oynayacak olan Hes Kablo Kayserispor, 15-16 puan almak istiyor.

Ligde kalma adına büyük bir mücadele veren Sarı-Kırmızılılar kalan maçlarından az puan kaybı ile kapatarak büyük bir başarıya imza atmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp yöneticilerinden Ali Kaynar, "Ligler yeniden başlayana kadar an iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan maçlarımızdan gerekli puanları alarak kümede kalacağımıza inanıyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA