Kayserispor'un 6 haftalık maç programı belli oldu
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Kayserispor'un 6 haftalık maç programı belli oldu

22.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:41
Kayserispor'un 6 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor, önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu.

Süper Lig'de 10 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor'un önümüzdeki 6 haftada oynayacağı maçların günleri ve saatleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sarı kırmızılı kulübün 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maçlarının günlerini ve saatlerini açıkladı. Sarı kırmızılılar 16. haftada Beşiktaş ile, 17.haftada Denizlispor ile, 18. haftada Malatyaspor ile, 19. haftada Gaziantep ile, 20. haftada Medipol Başakşehir ve 21. haftada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hes Kablo Kayserispor, 6 haftalık programda 1 maçını Pazar, 3 maçını Cumartesi, 1 maçını Salı ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Hes Kablo Kayserispor'un 6 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

16.Hafta

Kayserispor-Beşiktaş

3 Ocak 2021 Pazar/ 19.00

Kadir Has Stadı

17.Hafta

Denizlispor-Kayserispor

6 Ocak 2021 Cumartesi/ 13.30

Denizli Atatürk Stadı

18.Hafta

Kayserispor-Malatyaspor

9 Ocak 2021 Cumartesi/ 16.00

Kadir Has Stadı

19.Hafta

Gaziantep FK-Kayserispor

16 Ocak 2021 Cumartesi/ 16.00

Kolyon Stadı

20.Hafta

Kayserispor-Başakşehir

19 Ocak 2021 Salı/ 16.00

Kadir Has Stadı

21.Hafta

Fenerbahçe-Kayserispor

25 Ocak 2020 Pazartesi/19.00

Ülker Stadı - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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