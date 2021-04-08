Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor'un 35.36.37.38 ve 39. haftalarda oynayacağı Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cuma, 1 maçını Salı günü, 1 maçını Çarşamba ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

35 Hafta:

Konyaspor-Kayserispor

16 Nisan Cuma/ 16.00

Konya Stadyumu

36.Hafta

Kayserispor-Gençlerbirliği

20 Nisan Salı/ 16.00

Kadir Has Stadı

37.Hafta

Beşiktaş- Kayserispor

23 Nisan Cuma/ 19.00

38.Hafta

Kayserispor-Denizlispor

28 Nisan Çarşamba/ 16.00

Kadir Has Stadı

39.Hafta

Malatayspor-Kayserispor

03 Mayıs Pazartesi/ 16.00

Malatya Stadyumu - KAYSERİ

Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Dilan Çıtak Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 12:25:50. #1.16#
title