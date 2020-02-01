01.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:23

Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.



Hes Kablo Kayserispor'un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:



21 Hafta:



Kayserispor-Antalyaspor



9 Şubat Pazar/ 13.30



Kadir Has Stadı



22.Hafta



Denizlispor-Kayserispor



15 Şubat Cumartesi/ 14.00



Deniz Atatürk Stadı



23.Hafta



Kayserispor-Konyaspor



22 Şubat Cumartesi/ 14.00



Kadir Has Stadı



24.Hafta



Kayserispor-Göztepe



2 Mart Pazartesi/ 20.00



Kadir Has Stadı



25.Hafta



Kasımpaşa-Kayserispor



8 Mart Pazar/ 13.30



R.T.Erdoğan Stadı - KAYSERİ

Kaynak: İHA