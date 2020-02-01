Kayserispor'un 5 haftalık maç programı
Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un 5 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor'un 21.22.23.24. ve 25. haftalarda oynayacağı Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cumartesi, 2 maçını Pazar günü ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor'un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
21 Hafta:
Kayserispor-Antalyaspor
9 Şubat Pazar/ 13.30
Kadir Has Stadı
22.Hafta
Denizlispor-Kayserispor
15 Şubat Cumartesi/ 14.00
Deniz Atatürk Stadı
23.Hafta
Kayserispor-Konyaspor
22 Şubat Cumartesi/ 14.00
Kadir Has Stadı
24.Hafta
Kayserispor-Göztepe
2 Mart Pazartesi/ 20.00
Kadir Has Stadı
25.Hafta
Kasımpaşa-Kayserispor
8 Mart Pazar/ 13.30
R.T.Erdoğan Stadı - KAYSERİ