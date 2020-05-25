Kayserispor'un 4 maçlık hedefi
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Kayserispor'un 4 maçlık hedefi

Hes Kablo Kayserispor, oynayacağı 4 maçta toplayacağı puanlar ile 30 puan barajını yakalamak istiyor.

Kayserispor'un 4 maçlık hedefi
25.05.2020 09:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:30

Hes Kablo Kayserispor, oynayacağı 4 maçta toplayacağı puanlar ile 30 puan barajını yakalamak istiyor.

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için hazırlıklarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, 4 iç saha 4 deplasman maçı oynayacak. İlk olarak Fenerbahçe deplasmanı ile son 8 haftaya başlayacak olan sarı kırmızılılar, ilk 4 maçında 30 puan barajını yakalamak istiyor. Hes Kablo Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, 12 Haziran'dan itibaren devam edecek olan Süper Lig maçlarında başarılı bir dönem geçirmek istediklerini söyledi. Bülent Bölükbaşı, "Son 8 haftada 4 iç saha 4 deplasman maçına çıkacağız. Bunların ilk 4 maçında başarılı bir performans sergileyip, 2 deplasman 2 iç saha maçından yenilmeden ayrılmak ve minimum en az 8 puan çıkarıp 30 puan barajını yakalamak istiyoruz. Bu 4 maçlık hedefi yakaladığımız zaman son 4 haftaya daha umutlu, daha moralli gireriz" dedi.

22 puanla 18. sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor, 12 Haziran'dan sonra Fenerbahçe ve Sivasspor ile deplasmanda, Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile de sahasında karşılaşacak.

(İHA)

Kaynak: İHA

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