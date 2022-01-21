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Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu.

Yukatel Kayserispor'un 24, 25 ve 26. haftalarda oynayacağı Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve GZT Giresunspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. 3 haftalık maç programında Kayserispor 1 maçını Cuma ve 2 maçını da Cumartesi günü oynayacak. Sarı kırmızılılar Atakaş Hatayspor ve GZT Giresunspor maçlarını evinde oynarken Galatasaray maçını deplasmanda oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Yukatel Kayserispor'un 3 haftalık müsabaka trafiği şöyle:

24. Hafta:

Kayserispor-Hatayspor

04 Şubat 2022 Cuma/ 20.00

Kadir Has Stadı

25. Hafta:

Galatasaray-Kayserispor

12 Şubat Cumartesi/ 19.00

Ali Sami Yen Spor Kompleksi

26. Hafta:

Kayserispor -GZT Giresunspor

19 Şubat Cumartesi/ 16.00

Kadir Has Stadı

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'un 3 haftalık maç programı belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kayserispor, Giresunspor, Galatasaray, Hatayspor, Spor, Güncel, Haber

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