Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı
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Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, Ulusal Lisans alan 8 Süper Lig takımından biri oldu.

Yukatel Kayserispor, Ulusal Lisans alan 8 Süper Lig takımından biri oldu.

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul, Süper Lig'den Altay, Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Giresunspor, Konyaspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, ve Yukatel Kayserispor, TFF 1.Lig'den Balıkesirspor, Bandırmaspor, Boluspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Ankaragücü, Menemenspor ve Tuzlaspor, TFF 2.Lig'den Akhisarspor, Amed, Ankaraspor, Afyonspor, Etimesgut Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Turgutluspor, Sakaryaspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Serik Belediyespor, Vanspor, Tarsus İdman Yurdu, Karacabey Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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