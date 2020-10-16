Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

16.10.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.10.2020 09:09
Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı

Hes Kablo Kayserispor, Ulusal Lisans alan 6 Süper Lig takımından biri oldu.

Hes Kablo Kayserispor, Ulusal Lisans alan 6 Süper Lig takımından biri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak en üst 3 lig olan Süper Lig, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Süper Lig'den Erzurumspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Denizlispor, TFF 1.Lig'den Akhisaspor, Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Bursaspor, Menemenspor, Bandırmaspor ve Tuzlaspor, Türkiye 2.Lig'den Afyonspor, Amed Sportif Faaliyetler, Bayburt Özel İdare Spor, Bodrumspor, Çorum FK, Ergene Velimeşe Spor, Etimesgut Belediyespor, Eyüpspor, Kastamonuspor, İnegölspor, Kahramanmaraşspor, Kırşehir Belediyespor, Pendikspor, Sakaryaspor, Sivas Belediye Spor, Tarsus İdman Yurdu, Uşakspor ve Zonguldak Kömürspor kulüplerine Ulusal Lisans verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Sadri Alışık Yavuz Bingöl
Spor Ozan Tufan Ozan Kabak Erol Bulut Fatih Terim Eddie Newton
Daha Fazla Dava Ekim Genç İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, Ulusal Lisansı aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 10:55:17. #1.14#
title