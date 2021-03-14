Kayserispor, Uğur Kulaksız ile ilk kez kaybetti
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Kayserispor, Uğur Kulaksız ile ilk kez kaybetti

14.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:20
Kayserispor, Uğur Kulaksız ile ilk kez kaybetti

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor, teknik sorumlu Uğur Kulaksız'la çıktığı maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Hes Kablo Kayserispor, teknik sorumlu Uğur Kulaksız'la çıktığı maçlardaki ilk mağlubiyetini aldı.

Kulaksız, Samet Aybaba'nın takımdan ayrılmasıyla Kayseri ekibinin başında çıktığı 17. hafta karşılaşmasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u ve 18. hafta maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekiple anlaşan teknik direktör Dan Petrescu'nun da görevi bırakmasının ardından takımın başına yeniden geçen Kulaksız yönetimindeki ekip, 28. haftada ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, 29. hafta konuk olduğu Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla geçti.

Ligin 30. haftasında dün iç sahada Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Kayserispor, Kulaksız yönetiminde ilk yenilgisini almış oldu.

Kayseri ekibi, Kulaksız yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde edip, hanesine 12 puan yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda rakip ağları 7 kez havalandırırken kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Ligin geride kalan bölümünde çıktığı 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 13 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekibin 31 puanı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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