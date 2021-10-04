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Kayserispor üçüncü mağlubiyetini aldı

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Kayserispor üçüncü mağlubiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü yenilgisini aldı.

Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde üçüncü yenilgisini aldı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı 8. maçında 3. kez yenildi. Trabzonspor ile sahasında oynadığı maçta rakibine 2-1'lik sonuç ile yenilen sarı kırmızılılar, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, ligin 1. haftasında deplasmanda Altay'a 3-0, ligin 5. haftada deplasmanda Hatayspor'a 2-1 ve ligin 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılılar mağlup olduğu maçlarda 2 gol atarken kalesinde ise 7 gol gördü.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Haber: Kayserispor üçüncü mağlubiyetini aldı - Haberler
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