Kayserispor U19 takımı 3 hafta sonra kazandı

06.10.2019 08:37

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Göztepe'yi 5-0 mağlup ederek 3 hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı.



Spor Toto Gelişim Elit U19 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, dün deplasmanda oynadığı maçta Göztepe'yi 5-0 gibi farklı mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. İzmir Kemalpaşa Stadında oynanan karşılaşmada rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Sarı-Kırmızılılar ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 5-0 gibi net bir sonuçla ayrılmasını bildi. Göztepe karşısında aldığı farklı galibiyet ile 7 olan puanını 10'a çıkartan Sarı-Kırmızılılar maç sonunda büyük sevinç yaşadı.



İstikbal Mobilya Kayserispor'da Göztepe karşısında galibiyeti getiren golleri Selahattin Seyhun, Ümran Zambark, Ahmet Kürşat Kılıç, Gabriel Kalu ve Lukman Tobi Iwaloye kaydetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA