Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü

Yukatel Kayserispor U19 takımı deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

İSTANBUL (İHA) - Yukatel Kayserispor U19 takımı deplasmanda oynadığı maçta Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

U19 Gelişim Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Kayserispor ligin 18. haftasında Galatasaray'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar; İstanbul Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada rakibi ile berabere kaldı. Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen oyundan kopmayan sarı kırmızılılar 45. dakikada Berkan Aslan ve 64. dakikada Arif Kocaman'ın golleri ile sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yukatel Kayserispor U19 takımı geride kalan 18 hafta sonunda oynadığı 17 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlup alırken 13 puan topladı. - KAYSERİ

Kayserispor U19 deplasmandan 1 puanla döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Kayserispor, İstanbul, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title