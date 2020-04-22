Kayserispor U17 takımı 38 puana ulaştı Hes Kablo Kayserispor U17 takımı ligde oynadığı 25 maç sonunda 38 puana ulaştı.

Hes Kablo Kayserispor U17 takımı ligde oynadığı 25 maç sonunda 38 puana ulaştı.

Spor Toto Gelişim U17 Elit Akademi Ligi A Grubunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'da bekleyiş devam ediyor. Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin başlamasının bekleyen Sarı-Kırmızılı takımda futbolcular çalışmalarını evlerinde sürdürüyorlar.

Sarı-Kırmızılılar ligde oynadığı 25 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken Kayseri'nin plaka kodu olan 38 puana ulaşmış durumda. Topladığı 38 puanla 9.sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor U17 takımı kalan son 9 haftayı en iyi şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı ekip 25 maçta rakip kaleleri 44 gol atarken kalesinde ise 44 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA