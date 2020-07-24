Kayserispor, Trabzonspor'u yenmek istiyor
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Kayserispor, Trabzonspor'u yenmek istiyor

Süper Lig'in son haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Kayserispor, Trabzonspor'u yenmek istiyor
24.07.2020 18:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 18:11

Süper Lig'in son haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Kayserispor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunun son haftasına 32 puanla 17.sırada giren Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını kazanmak istiyor. Kümede kalma ihtimali son derece düşük olan sarı- kırmızılı takım, son çalışmasını bugün gerçekleştirdikten sonra tesislerde kampa girecek. Sahasında oynayacağı ligin son maçını kazanarak rakiplerinin maç kaybetmesini bekleyecek olan Kayserispor'da sakatlığı bulunan Ziya Alkurt ile kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah forma giyemeyecek. Cezası biten Diego Angelo ise bu maçta oynayacak.

İHA muhabirinin telefonla görüştüğü Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, "Sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanarak ligi galibiyetle noktalandırmak istiyoruz. Umarım şans da yanımızda olur ve kümede kalmayı başarırız" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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