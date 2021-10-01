Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Murat Asil - Haberler | Spor
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızlılar, Trabzonspor müsabakası öncesi son antrenmanını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma koşularıyla başlayan idmanda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Kayseri temsilcisi, taktik maçıyla hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor-Trabzonspor müsabakası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA / Murat Asil - Spor Haberleri
Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez

Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfere ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez

 Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi

Türk Messi her yerde! Barcelona'nın 17'lik transferi Emre Demir, İtalya'da manşetleri süsledi

 Barcelona'nın 400 milyon euro değer biçtiği 17'lik Emre Demir, ailesini unutmadı

Barcelona'nın 400 milyon euro değer biçtiği 17'lik Emre Demir, ailesini unutmadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Özge Özder Seda Sayan Oğuzhan Koç Seren Serengil
Spor Marcao Balotelli Mesut Özil Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 20:06:11. #1.17#