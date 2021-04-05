Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sona erdi.
Medical Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün