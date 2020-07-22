Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor - Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

- Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

KAYSERİ - Kayserispor, Süper Lig'in son haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor, ligin 34. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, çift kale maç ile devam etti.

Kaynak: İHA