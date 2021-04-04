Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün