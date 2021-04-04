Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Spor
Kayserispor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 33. haftasında 6 Nisan Salı günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma-germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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