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Kayserispor Trabzonspor maçını Numanoğlu yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor Trabzonspor maçını Numanoğlu yönetecek

Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 8.hafta karşılaşmasını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

2 Ekim Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da oynanacak olan Yukatel Kayserispor- Trabzonspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor maçında Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Süleyman Özay yapacak.

Maçın 4.Hakemliğini ise Onur Özütoprak yapacak. - KAYSERİ

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