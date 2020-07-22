Kayserispor - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor ile arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 34.hafta karşılaşmasını İstanbul bölgesinden Cüneyt Çakır yönetecek.

Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor ile arasında Cumartesi günü oynanacak olan ligin 34.hafta karşılaşmasını İstanbul bölgesinden Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 34. haftasında 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 21.00'de oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın 4.Hakemi Caner Ak. VAR ve AVAR Hakemleri ise maç günü açıklanacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA