Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligi'n 33 .haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da Trabzonspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, ardından saat 17.00'de havayolu ile Trabzon'a gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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