Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

11.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:24
Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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