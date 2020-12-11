Kayserispor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
11.12.2020 18:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:24
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin